К закрытию межбанка курс доллара вырос на 1 копейку в покупке и продаже. Евро упало на 5 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 6 февраля: евро снова упало на межбанке
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Открытие 6 февраля
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Закрытие 6 февраля
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Изменения
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37,58/37,61
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37,59/37,62
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1/1 _
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40,42/40,44
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40,37/40,40
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5/4
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,55−38,05 грн. Евро покупают за 40,60 грн., а продают за 41,40 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,97−38,05, евро — 41,10−41,25 грн.
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Источник: Минфин
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