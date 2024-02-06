Курс валют на вечер 6 февраля: евро снова упало на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 1 копейку в покупке и продаже. Евро упало на 5 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже.

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Валюта Открытие 6 февраля Закрытие 6 февраля Изменения доллар 37,58/37,61 37,59/37,62 1/1 _ евро 40,42/40,44 40,37/40,40 5/4

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,55−38,05 грн. Евро покупают за 40,60 грн., а продают за 41,40 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,97−38,05, евро — 41,10−41,25 грн.

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