Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении порядка изменения целевого назначения земельных участков для привлечения инвестиций с целью быстрого восстановления Украины». Об этом сообщает первый заместитель руководителя
Рада упростила оформление земли под застройку предприятиями и складами
Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении порядка изменения целевого назначения земельных участков для привлечения инвестиций с целью быстрого восстановления Украины». Об этом сообщает первый заместитель руководителя
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Подробности
Законом предлагается на время военного положения и через пять лет после его завершения установить упрощенный порядок изменения целевого назначения земельных участков на территориях за пределами населенных пунктов, в случае если в отношении таких территорий отсутствует утвержденная градостроительная документация на местном уровне.
Упрощенный порядок не распространяется на земли, отнесенные к категориям природно-заповедного фонда и другого природоохранного назначения, земли историко-культурного назначения, водного фонда, рекреационного, лесохозяйственного назначения.
Что предполагает принятый законопроект
Упрощенный порядок изменения целевого назначения участков будет действовать для размещения следующих объектов:
- промышленные и складские здания;
- нежилые сельскохозяйственные постройки;
- трубопроводы, линии электронных коммуникационных сетей и электропередачи (кроме магистральных нефтепроводов и газопроводов);
- комплексные сооружения промышленных объектов (кроме предприятий, связанных с ядерной энергетикой; мусоросжигательных заводов и атомных станций).
Изменение целевого назначения земельных участков для таких объектов позволят производить по решению владельца такого участка путем подачи заявления.
Изменение целевого назначения земельных участков в таких случаях будет производиться:
- по решению собственника земельного участка путем подачи им заявления о внесении сведений об измененном целевом назначении земельного участка в Государственный земельный кадастр;
- без разработки документации по землеустройству;
- на основании мотивированного заключения органа градостроительства и архитектуры о соблюдении ограничений в использовании земель, являющихся особым видом градостроительных условий и ограничений.
Авторы законопроекта считают, что его принятие будет способствовать восстановлению экономики Украины во время военного положения и после окончания военных действий путем привлечения частных отечественных и иностранных инвестиций для быстрой реализации проектов строительства объектов промышленности.
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