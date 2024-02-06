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6 февраля 2024, 18:44 Читати українською

Рада упростила оформление земли под застройку предприятиями и складами

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении порядка изменения целевого назначения земельных участков для привлечения инвестиций с целью быстрого восстановления Украины». Об этом сообщает первый заместитель руководителя Комитета В Р по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении порядка изменения целевого назначения земельных участков для привлечения инвестиций с целью быстрого восстановления Украины».
Фото: freepik.com

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Подробности

Законом предлагается на время военного положения и через пять лет после его завершения установить упрощенный порядок изменения целевого назначения земельных участков на территориях за пределами населенных пунктов, в случае если в отношении таких территорий отсутствует утвержденная градостроительная документация на местном уровне.

Упрощенный порядок не распространяется на земли, отнесенные к категориям природно-заповедного фонда и другого природоохранного назначения, земли историко-культурного назначения, водного фонда, рекреационного, лесохозяйственного назначения.

Что предполагает принятый законопроект

Упрощенный порядок изменения целевого назначения участков будет действовать для размещения следующих объектов:

  • промышленные и складские здания;
  • нежилые сельскохозяйственные постройки;
  • трубопроводы, линии электронных коммуникационных сетей и электропередачи (кроме магистральных нефтепроводов и газопроводов);
  • комплексные сооружения промышленных объектов (кроме предприятий, связанных с ядерной энергетикой; мусоросжигательных заводов и атомных станций).

Изменение целевого назначения земельных участков для таких объектов позволят производить по решению владельца такого участка путем подачи заявления.

Изменение целевого назначения земельных участков в таких случаях будет производиться:

  • по решению собственника земельного участка путем подачи им заявления о внесении сведений об измененном целевом назначении земельного участка в Государственный земельный кадастр;
  • без разработки документации по землеустройству;
  • на основании мотивированного заключения органа градостроительства и архитектуры о соблюдении ограничений в использовании земель, являющихся особым видом градостроительных условий и ограничений.

Авторы законопроекта считают, что его принятие будет способствовать восстановлению экономики Украины во время военного положения и после окончания военных действий путем привлечения частных отечественных и иностранных инвестиций для быстрой реализации проектов строительства объектов промышленности.

Источник: Минфин
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