ЕС анонсировал 13-й пакет антироссийских санкций до 24 февраля

Европейский Союз рассчитывает принять 13-й пакет санкций против россии до 24 февраля. Об этом 6 февраля на сессии Европарламента сообщила председательствующая в Совете Е С министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, пишет «Интерфакс-Украина».

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Что известно

«Мы надеемся завершить работу над 13-м пакетом санкций до символической даты 24 февраля», — сказала Лябиб.

Говоря о военной помощи Украине, она подчеркнула необходимость ускорить поставки боеприпасов и ракет, чтобы сдержать обещание и предоставить Киеву миллион 155-миллиметровых снарядов.

«Пока мы от этого очень далеки. В марте, по прогнозам, мы сможем достичь объема около 524 000 снарядов. Это очень далеко от цели, которую мы поставили. Нам абсолютно нужно сделать больше и усилить наши производственные мощности», — отметила Лябиб.

Напомним

18 декабря Европейский совет принял 12-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер из-за агрессивной войны россии против Украины.

По данным источников Reuters, Еврокомиссия предложит такой пакет санкций, который вызовет минимальные дебаты среди государств-членов, несмотря на призывы некоторых стран ЕС запретить больше российских товаров, например импорт алюминия.

Источники Politico сообщили, что представители стран ЕС предварительно обсудили новый пакет санкций против россии в прошлые выходные.