Американская инвесткомпания Blackstone рассматривает возможность приобрести производителя косметики L’Occitane International, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.
Инвесткомпания Blackstone планирует купить L’Occitane International
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Что известно
Blackstone изучает возможность подать заявку на приобретение L’Occitane, утверждают собеседники агентства. Также инвесткомпания рассматривает вариант выкупить L’Occitane совместно с председателем совета директоров производителя косметики Рейнольдом Гейгером (состояние $2,4 млрд по рейтингу Forbes Real-Time), сообщают собеседники Bloomberg. Он контролирует компанию, которой принадлежит более 70% L’Occitane International.
Обсуждения пока на ранней стадии, нет уверенности, что они приведут к предложению, отмечают источники. По их словам, интерес к L’Occitane могут проявить и другие претенденты. Blackstone отказался от комментариев, L’Occitane не ответил на запрос Bloomberg.
Как отреагировали акции
Напомним
В августе 2023 года Bloomberg писал, что Гейгер вел переговоры о сделке по выкупу торгующихся акций L’Occitane и выводу компании с биржи в Гонконге. Тогда источники утверждали, что вся компания может быть оценена в $6,5 млрд. Один из собеседников Bloomberg сообщал, что Гейгер обсуждал с советниками возможное повторное размещение акций L’Occitane в 2024 году на бирже в Европе.
IPO L’Occitane International в 2010 году привлекло $787 млн. Стоимость акций компании достигла пика в 2022 году, превысив цену размещения более чем вдвое, но впоследствии снизилась, отмечает Bloomberg. Капитализация L’Occitane International на 6 февраля составляет 40,926 млрд гонконгских долларов ($5,23 млрд).
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