Инвесткомпания Blackstone планирует купить L’Occitane International

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Что известно

Blackstone изучает возможность подать заявку на приобретение L’Occitane, утверждают собеседники агентства. Также инвесткомпания рассматривает вариант выкупить L’Occitane совместно с председателем совета директоров производителя косметики Рейнольдом Гейгером (состояние $2,4 млрд по рейтингу Forbes Real-Time), сообщают собеседники Bloomberg. Он контролирует компанию, которой принадлежит более 70% L’Occitane International.

Обсуждения пока на ранней стадии, нет уверенности, что они приведут к предложению, отмечают источники. По их словам, интерес к L’Occitane могут проявить и другие претенденты. Blackstone отказался от комментариев, L’Occitane не ответил на запрос Bloomberg.