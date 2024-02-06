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6 февраля 2024, 16:38 Читати українською

Инвесткомпания Blackstone планирует купить L’Occitane International

Американская инвесткомпания Blackstone рассматривает возможность приобрести производителя косметики L’Occitane International, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.

Американская инвесткомпания Blackstone рассматривает возможность приобрести производителя косметики L’Occitane International, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто известноBlackstone изучает возможность подать заявку на приобретение L’Occitane, утверждают собеседники агентства.
Фото:depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Blackstone изучает возможность подать заявку на приобретение L’Occitane, утверждают собеседники агентства. Также инвесткомпания рассматривает вариант выкупить L’Occitane совместно с председателем совета директоров производителя косметики Рейнольдом Гейгером (состояние $2,4 млрд по рейтингу Forbes Real-Time), сообщают собеседники Bloomberg. Он контролирует компанию, которой принадлежит более 70% L’Occitane International.

Обсуждения пока на ранней стадии, нет уверенности, что они приведут к предложению, отмечают источники. По их словам, интерес к L’Occitane могут проявить и другие претенденты. Blackstone отказался от комментариев, L’Occitane не ответил на запрос Bloomberg.

Как отреагировали акции

Акции L’Occitane на Гонконгской фондовой бирже в ходе торгов 6 февраля подорожали на 15%, до самого высокого уровня с февраля 2022 года, пишет Bloomberg. К закрытию торгов рост замедлился до 7,7%, стоимость акций составила 28 гонконгских долларов ($3,58).

Напомним

В августе 2023 года Bloomberg писал, что Гейгер вел переговоры о сделке по выкупу торгующихся акций L’Occitane и выводу компании с биржи в Гонконге. Тогда источники утверждали, что вся компания может быть оценена в $6,5 млрд. Один из собеседников Bloomberg сообщал, что Гейгер обсуждал с советниками возможное повторное размещение акций L’Occitane в 2024 году на бирже в Европе.

IPO L’Occitane International в 2010 году привлекло $787 млн. Стоимость акций компании достигла пика в 2022 году, превысив цену размещения более чем вдвое, но впоследствии снизилась, отмечает Bloomberg. Капитализация L’Occitane International на 6 февраля составляет 40,926 млрд гонконгских долларов ($5,23 млрд).

Источник: Минфин
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