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6 февраля 2024, 13:44 Читати українською

Курс Monero рухнул ниже $136 после объявления о делистинге на бирже Binance

Крупнейшая криптобиржа Binance объявила о делистинге сразу четырех альткоинов: ANT, MULTI, VAI и XMR. Криптовалюта Monero сразу же отреагировала на это падением со $166 до $135,8.

Крупнейшая криптобиржа Binance объявила о делистинге сразу четырех альткоинов: ANT, MULTI, VAI и XMR.
Фото:chainalysis.com

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Что известно

Согласно объявлению Binance, биржа исключит с площадки криптовалюты Aragon (ANT), Multichain (MULTI), Vai (VAI) и Monero (XMR). Торговые пары ANT/BTC, ANT/USDT, MULTI/USDT, USDT/VAI, XMR/BNB, XMR/BTC, XMR/ETH и XMR/USDT будут удалены 20 февраля 2024 года.

Все открытые ордеры на указанные альткоины автоматически отменятся после окончания торгов. Прием депозитов в этих альткоинах будет остановлен 21 февраля, а вывод средств будет прекращен 20 мая. После 21 мая исключенные из списка криптоактивы могут быть конвертированы в стейблкоины от имени пользователей.

Перед конвертацией клиенты биржи должны будут получить отдельное уведомление, после чего стейблкоины могут зачислиться на счета пользователей Binance.

Курс XMR незамедлительно дал реакцию на объявление биржи, упав до $135,8.

Binance регулярно проверяет, соответствуют ли доступные для торговли альткоины высоким стандартам биржи, и если это не так, то биржа принимает решение об их делистинге. Это делается для защиты пользователей, уверяет Binance.

В частности, биржа обращает внимание на следующие факторы, которые могут привести к исключению альткоина: объем торгов и ликвидность, стабильность сети и смарт-контракта, уровень защиты от атак, а также возможность предоставлять информацию на периодические запросы Binance.

Напомним, что похожая ситуация произошла в ноябре — курс токена Tornado Cash TORN обрушился на 40% после объявления делистинга на Binance. В июне руководство Binance сообщило, что отменит план делистинга ряда анонимных монет в Евросоюзе для соблюдения законов ЕС.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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