Разблокировка токенов на $800 млн, в Испании будут изымать крипту для уплаты налогов: что нового на рынке

В феврале будут разблокированы токены на $800 миллионов

В феврале 2024 года будут разблокированы токены на общую сумму в $800 млн, по данным TokenUnlocks. Большая часть приходится на Aptos (APT) и Avalanche (AVAX).

Вот некоторые из токенов, которые будут разблокированы в феврале:

11 февраля — 24,84 млн Aptos (APT) на сумму $228,55 млн;

14 февраля — 205,59 млн The Sandbox (SAND) на сумму $90,46 млн;

17 февраля — 15,6 млн ApeCoin (APE) на сумму $21,84 млн;

22 февраля — 9,54 млн Avalanche (AVAX) на сумму $344,65 млн;

29 февраля — 4 млн Sui (SUI) на сумму $5,72 млн;

29 февраля — 24,16 млн Optimism (OP) на сумму $71,51 млн.

Резкое увеличение оборотного предложения актива может существенно повлиять на его курс. При этом некоторые из указанных выше токенов относятся к самым большим альтоинам.

К моменту написания новости APT торгуется на уровне $8,66. С начала года на этом рынке наблюдается высокая волатильность.

В Испании будут изыматься криптовалюты для уплаты налогов

Министерство финансов Испании планирует расширить контроль над мониторингом криптовалют в стране, чтобы иметь возможность арестовывать цифровые активы для погашения налоговых задолженностей. Об этом сообщают местные СМИ.

В заявлении говорится, что Министерство финансов разработает реформы, позволяющие Налоговому агентству Испании выявлять и арестовывать криптоактивы, принадлежащие налогоплательщикам, имеющим просроченную задолженность.

Кроме того, в стране планируется более активно бороться с уклонением от уплаты налогов. Казначейство Испании намерено заставить банки и учреждения электронных денег отчитываться о всех операциях по карточкам.

Напомним, граждане Испании, владеющие криптоактивами и хранящие их на иностранных платформах, должны задекларировать свои средства до 1 апреля 2024 года. Согласно новым правилам, задекларировать свои криптовалюты должны только те лица, чей баланс превышает 50 000 евро в эквиваленте.

В Южной Корее предложили проверить руководителей криптокомпаний

5 февраля Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) предложила внести поправки в требования к отчетности поставщика услуг виртуальных активов (VASP). Об этом сообщают местные СМИ.

Правила обязывают новых руководителей криптовалютных компаний получать одобрение регулирующих органов перед тем, как приступить к исполнению своих обязанностей. Инициатива расширяет полномочия FSC по криптобиржам и фирмам, деятельность которых связана с цифровыми активами.

В заявлении регулятора говорится, что предложение направлено на улучшение действующего законодательства о регулировании криптоиндустрии. В случае принятия новые руководители южнокорейских компаний не смогут приступить к работе, пока FSC не одобрит их заявления о кадровых изменениях.

Кроме того, Комиссия стремится добиться права прекращать проверку лицензий, если компания или ее руководство подвергаются расследованию со стороны местных или международных регулирующих органов.

Уточняется, что инициатива позволит FSC отозвать регистрацию фирмы, если она нарушила Закон о корпоративном управлении при выборе руководителя. Фактически, это запретит лицам, приговоренным к штрафу или более строгим наказаниям за любые преступления, руководить криптокомпаниями.

Источник утверждает, что поправки вынесены на рассмотрение Министерства государственного законодательства Южной Кореи. В случае одобрения они вступят в силу в конце марта 2024 года. Постановление будет применяться к отчетам, составленным во второй половине года.

Индия отказала Binance в разблокировании онлайн-ресурсов — СМИ

Власти Индии отказались снять блокировку с онлайн-ресурсов криптовалютной биржи Binance. Правительство потребовало от компании полного соблюдения закона «О предотвращении отмывания денег» (PMLA). Об этом сообщает Economic Times со ссылкой на собственные источники.

Утверждается, что биржа ведет переговоры с властями страны. Компания якобы заявила о готовности заплатить налоги и штрафы, попросив снять блокировку, пока Binance внедряет процессы, связанные с упомянутым законом.

Однако правительство Индии отказалось идти на уступки и давать фирме время на адаптацию, отмечают СМИ. Власти страны снимут блокировку только после полного соответствия компанией действующим законам, говорится в статье.

По мнению неназванных источников, индийские регуляторы также сотрудничают с банками для разработки ограничительных мер по трейдерам, использующим VPN. С его помощью они обходят блокировку ресурсов Binance и продолжают вести свою деятельность, утверждают авторы.

Представители СМИ считают, что в Индии около 4000 «инвесторов высшего уровня» используют такой метод работы. Они отказываются переводить свои активы на внутренние биржи и продолжают хранить деньги на счетах Binance, заявляют журналисты.

«Соблюдение PMLA имеет первостепенное значение. Компаниям было прямо сказано, что любое обсуждение возобновления их услуг в Индии состоится только после того, как правительство будет удовлетворено их ответами на сообщения, отправленные подразделением финансовой разведки», — заявил неназванный представитель правительства.

В декабре 2023 года Индия обвинила девять криптовалютных бирж в работе без регистрации на территории страны: Binance,Huobi,Kraken,Gate.io,KuCoin, Bitstamp, MEXC, Bittrex и Bitfinex.

Некоторое время спустя появилась информация, что приложения перечисленных компаний стали недоступны в магазинах приложений корпораций Google и Apple. При этом утверждалось, что пользователи, ранее загрузившие программное обеспечение, могли пользоваться сервисами без ограничений.