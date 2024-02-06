Курс валют на 6 февраля: Доллар в банках подешевел на 5 копеек, евро на 10 копеек

Во вторник, 6 февраля, на наличном рынке курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и продаже. Евро потерял 5 копеек в покупке и 10 копеек в продаже.

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Валютный рынок

В обменниках доллар прибавил 5 копеек в покупке и не изменился в продаже. Курс евро не изменился в покупке и на 1 копейку в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−38,05 грн. Евро покупают за 40,70 грн, а продают за 41,40 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,00−38,05, евро — 41,15−41,34 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 37,58−37,61 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,42−40,44 грн/евро.

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