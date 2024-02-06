Какие авто покупали на Prozorro в 2023 году (инфографика)

В 2023 году на Prozorro приобрели 3,8 тысячи авто общей стоимостью 3,7 миллиарда гривен. Об этом пишет Dozorro.

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Как покупали авто

Как отмечается, что это практически такая же сумма, что и в 2021 году, до полномасштабного вторжения — но тогда из-за более низких цен в нее влезло почти 5 тысяч автомобилей.

В прошлом году наибольшее количество закупок — почти каждую шестую — объявили в ноябре, в конце бюджетного года. Еще одним пиковым месяцем стал июнь.

В общей сложности 73% автомобилей приобрели по конкурентным процедурам, остальные — напрямую.

Какие авто лидируют

Абсолютным лидером по количеству купленных на Prozorro авто остается бюджетный кроссовер Renault Duster. Таких заказали 1,6 тысячи, то есть 42% от общего количества.

Второе место занимает компактный фургон Renault Express (211), на третьем — полноприводный пикап Mitsubishi L200 (178). Среди самых популярных автомобилей Toyota Corolla и Skoda Octavia.

Крупнейшие покупатели

Согласно данным мониторингового портала, крупнейшие покупатели — это правоохранительные органы, силовые и специальные структуры Украины. В частности, только на публичные закупки структур МВД, СБУ и воинских частей приходится 63% приобретенных автомобилей.

Отмечается, что обычно покупали автомобили специального назначения. Как правило, это модели обычных гражданских автомобилей, в которых доставили определенное оборудование, например проблесковые маячки, сирена, рации, сейф для хранения оружия.