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6 февраля 2024, 9:26 Читати українською

Блокировка накладных и проверки. На что жалуется украинский бизнес

В течение октября-декабря 2023 года Рада бизнес-омбудсмена получила 337 жалоб компаний о недобросовестном поведении государственных органов и закрыла 220 дел. Об этом говорится в сообщении Рады.

В течение октября-декабря 2023 года Рада бизнес-омбудсмена получила 337 жалоб компаний о недобросовестном поведении государственных органов и закрыла 220 дел.
Фото:depositphotos

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Помощь бизнесу

В заключительном квартале года Рада помогла бизнесу вернуть 163 млн грн. С начала деятельности сумма финансового эффекта Рады превысила 25 млрд грн.

На что жалуется бизнес

Налоговые вопросы бизнеса возглавляют рейтинг жалоб в Раду, составив 61% всех обращений. Хотя общее количество обращений на налоговую тематику продемонстрировало незначительный рост по сравнению с прошлым кварталом (206 из 337 в IV кв. против 176 из 310 в III кв.), по мнению бизнес-омбудсмена, проблемы бизнеса в налоговой сфере остаются на достаточно волнующем уровне.

Ожидаемые изменения в нормативной базе носили в основном формально-технический характер и не принесли существенных положительных изменений. Поэтому блокирование налоговых накладных (с которым столкнулось 20% активных плательщиков по состоянию на декабрь 2023 г.), невыполнение судебных решений по регистрации накладных, а кроме того, и налоговые проверки среди основных предметов жалоб бизнеса.

Рада также отмечает проблемы компаний в отношениях с правоохранительными органами. Речь идет о случаях изъятия имущества в результате селективных обысков и процедурных злоупотреблений со стороны правоохранительных органов. Последовала реакция бизнес-омбудсмена на резонансное дело Concord Capital. Чтобы возобновить диалог бизнеса с Офисом Генерального прокурора, Рада предоставила свою площадку для регулярных встреч ОГП и бизнес-ассоциаций.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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