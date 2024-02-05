К закрытию межбанка курс доллара вырос на 11 копеек в покупке и продаже. Евро упало на 3 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 5 февраля: доллар вырос на межбанке, а евро падает
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Открытие 5 февраля
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Закрытие 5 февраля
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Изменения
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37,47/37,50
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37,58/37,61
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11/11
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40,40/40,42
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40,37/40,40
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3/2
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,55−38,10 грн. Евро покупают за 40,75 грн., а продают за 41,50 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,95−38,05, евро — 41,15−41,35 грн.
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Источник: Минфин
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