Курс валют на вечер 5 февраля: доллар вырос на межбанке, а евро падает

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 11 копеек в покупке и продаже. Евро упало на 3 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже.

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Валюта Открытие 5 февраля Закрытие 5 февраля Изменения доллар 37,47/37,50 37,58/37,61 11/11 евро 40,40/40,42 40,37/40,40 3/2

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,55−38,10 грн. Евро покупают за 40,75 грн., а продают за 41,50 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,95−38,05, евро — 41,15−41,35 грн.

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