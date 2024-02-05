Украина в январе экспортировала рекордные 12 миллионов тонн продукции

В январе Украина вышла на рекордный за время широкомасштабного вторжения показатель физических объемов экспорта — 12 млн тонн продукции. Об этом сообщает Министерство экономики.

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Рекордный экспорт

По словам вице-премьера-министра экономики Юлии Свириденко, Украина очень близка к выходу на довоенные физические объемы экспорта.

«В январе 2024 года Украина экспортировала 12 млн тонн продукции. Это всего на 2 млн тонн меньше, чем в довоенном январе 2022 года», — отметила Свириденко.

Также в январе впервые к экспортным операциям было привлечено судно, застрахованное от военных рисков по страховке UNITY, созданной правительством совместно с партнерами.

Стоимость страховки указанного судна составила 0,75% стоимости судна, что значительно дешевле, чем во время действия BCGI.

Министр экономики сообщила, что нормализация страхового рынка в торговле является основным элементом возобновления экспорта продукции с добавленной стоимостью.

«Наша цель выйти не только на довоенные объемы экспорта, но и на большую выручку. Это станет возможным, когда украинские экспортеры смогут свободно отправлять по морю контейнеры», — сказала Свириденко.