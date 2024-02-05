Цены на АЗС: стоимость автогаза продолжает снижаться

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 февраля 2024, 15:52 Читати українською

Цены на АЗС: стоимость автогаза продолжает снижаться

Сжиженный автомобильный газ за выходные, со 2 по 5 февраля, в сетях АЗС подешевел на 17 копеек, до 27,14 грн/л. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка «Консалтинговой группы «А-95».

Сжиженный автомобильный газ за выходные, со 2 по 5 февраля, в сетях АЗС подешевел на 17 копеек, до 27,14 грн/л.
Фото:depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как изменились цены

На станциях сетей ОККО и WOG автогаз подешевел на 52 и 50 копеек, до 28,64 грн/л и 28,61 грн/л соответственно.

На станциях сети UPG автогаз стоит 27,33 грн/л — цена упала на 7 копеек.

На станциях VostokGaz и KLO этот вид горючего подешевел на 50 копеек, до 26,69 грн/л и 27,49 грн/л соответственно.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
5 февраля 2024, 16:29
#
А качество какое?
Но. какая разница тому кто ездит на металлоломе купленном на «столичке» или в салонах от Васадзе или Нефедова.
+
0
Три літри
Три літри
5 февраля 2024, 16:32
#
А де зрадуни що восени пророкували палиний колапс через здорожчання та проклинали владу і чомусь ще Гетманцева?
+
0
xapyga
xapyga
5 февраля 2024, 17:39
#
Что-то Гетманцев замолк о поднятии акциза на автогаз в три раза, наверно не надолго.
Думаю он не только проклятий заслужил, а и пенька под зад со своей должности!
+
0
Три літри
Три літри
5 февраля 2024, 18:55
#
Ти ж навіть не відстрілюєш що в нього за посада, а збирається пінка давати
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами