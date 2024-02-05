Сжиженный автомобильный газ за выходные, со 2 по 5 февраля, в сетях АЗС подешевел на 17 копеек, до 27,14 грн/л. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка «Консалтинговой группы «А-95».
Цены на АЗС: стоимость автогаза продолжает снижаться
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Как изменились цены
На станциях сетей ОККО и WOG автогаз подешевел на 52 и 50 копеек, до 28,64 грн/л и 28,61 грн/л соответственно.
На станциях сети UPG автогаз стоит 27,33 грн/л — цена упала на 7 копеек.
На станциях VostokGaz и KLO этот вид горючего подешевел на 50 копеек, до 26,69 грн/л и 27,49 грн/л соответственно.
Источник: Минфин
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Комментарии - 4
Но. какая разница тому кто ездит на металлоломе купленном на «столичке» или в салонах от Васадзе или Нефедова.
Думаю он не только проклятий заслужил, а и пенька под зад со своей должности!