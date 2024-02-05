Цены на золото падают на фоне роста доллара

Цены на золото упали на азиатских торгах в понедельник, продлив потери c предыдущей недели, поскольку сочетание сильных данных по рынку труда в США и «ястребиных» сигналов Федеральной резервной системы заставило рынок отказаться от ожиданий скорого снижения процентной ставки. Об этом пишет Investing.

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Как изменилась стоимость

Желтый металл резко упал с максимума выше $2050 за унцию, поскольку перспектива повышенной процентной ставки в течение более длительного срока предвещает усиление давления в ближайшей перспективе.

В понедельник доллар вырос почти до двухмесячного максимума, а доходность казначейских облигаций также выросла в ходе азиатских торгов.

Напротив, спотовое золото упало на 0,4% до $2 031,60 за унцию, а фьючерс на золото с истекающим сроком в апреле упал на 0,3% до $2 047,75 за унцию к 00:27 по восточному времени (05:27 по Гринвичу).

Потери для золота сначала были вызваны значительно более сильным, чем ожидалось, показателем заработной платы в несельскохозяйственном секторе США за январь, который продемонстрировал сохраняющуюся устойчивость крупнейшей экономики мира, что дает ФРС больше возможностей для удержания высокой ставки в течение более длительного времени.

Что говорит Пауэлл

Затем глава ФРС Джером Пауэлл в интервью в воскресенье заявил, что банк сохранит осторожность при рассмотрении вопроса о смягчении кредитно-денежной политики в этом году, и что устойчивость американской экономики дает ему больше возможностей для удержания высокой ставки в течение длительного времени.

Его комментарии в значительной степени подтвердили позицию ФРС о том, что она не торопится начинать смягчение политики, и трейдеры еще больше снизили надежды на скорое снижение процентной ставки.

Инструмент мониторинга ставки показал, что трейдеры уже почти полностью отказались от надежд на снижение ставки в марте и резко сократили ожидания снижение ставки в мае. Несколько аналитиков также заявили, что ожидают, что банк начнет снижать ставку только в июне.

Перспектива повышенной процентной ставки в течение длительного времени неблагоприятна для золота, поскольку повышенная ставка увеличивает альтернативную стоимость покупки слитков.

Тем не менее на последних сессиях желтый металл получил некоторую поддержку со стороны растущего спроса на «безопасное убежище», особенно на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Золото пока в основном держится на уровне $2000 за унцию, а спотовые цены все еще находятся в пределах видимости рекордного максимума, достигнутого в конце 2023 года.

Цены на медь

Среди промышленных металлов цены на медь немного выросли в понедельник на фоне опасений по поводу возможных перебоев с поставками из Чили, вызванных смертоносными лесными пожарами в этой южноамериканской стране.

Фьючерс на медь со сроком в марте вырос на 0,3% до $3,8293 за фунт.

Чили является крупнейшим в мире производителем меди, и любые потенциальные перебои в поставках из этой страны могут привести к ужесточению ситуации на мировом рынке меди. Однако самые сильные лесные пожары, как оказалось, расположены далеко от крупнейших медных рудников страны, что ставит под сомнение степень перебоев в поставках, вызванных пожарами.

Любой дальнейший рост цен на медь также сдерживается сохраняющимися опасениями по поводу замедления спроса в Китае, являющемся ее основным импортером, поскольку страна борется с вялым восстановлением экономики после COVID-19.