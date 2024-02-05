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5 февраля 2024, 12:16 Читати українською

В Канаде запрещают иностранцам покупать жилье до 2027 года

Канада еще на два года продлевает запрет для иностранцев покупать жилье, поскольку цены на недвижимость начали расти, в частности, в таких крупных городах, как Торонто и Ванкувер. Об этом сообщает Bloomberg.

Канада еще на два года продлевает запрет для иностранцев покупать жилье, поскольку цены на недвижимость начали расти, в частности, в таких крупных городах, как Торонто и Ванкувер.
Фото: depositphotos

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Запрет на покупку жилья

Канадское правительство запретило иностранцам покупать жилье еще в 2022 году, эти ограничения должны закончиться 1 января 2025 года. Впрочем, теперь запрет снимут только 1 января 2027 года.

«Продолжая запрет на покупку жилья иностранцами, мы будем уверены, что дома — это дома для канадских семей, а не спекулятивный класс», — заявила министр финансов Христя Фриланд.

Правительство оставило исключения для иностранцев, покупающих свободные участки для застройки, а также для студентов и людей, имеющих разрешение на работу в Канаде. Им можно покупать жилье, если они находятся в стране в течение длительного времени и еще не приобрели недвижимость.

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В последнее время активность на рынке жилья растет из-за того, что Банк Канады может снизить процентные ставки в этом году. Базовая цена на жилье в декабре 2023 года составляла 730 400 канадских долларов ($542 500) — это на 36% больше пяти лет назад.

Канадское правительство всячески пытается сделать жилье в Канаде более доступным. На этой неделе городской совет Торонто рассмотрит предложение о налогообложении покупки жилья нерезидентами по ставке 10% стоимости недвижимости. Это в дополнение к «налогу на спекуляцию нерезидентов» в 25%, установленному провинцией Онтарио.

Предложение о дополнительном налоге направлено на «поддержание доступности жилья, препятствуя иностранцам покупать недвижимость в Торонто, в том числе тем, кто не собирается там жить».

Источник: Минфин
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