Курс валют на 5 февраля: Доллар в банках подешевел на 5 копеек

В понедельник, 5 февраля, на наличном рынке курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и продаже. Евро потерял 5 копеек в покупке и не изменился в продаже.

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Валютный рынок

В обменниках доллар не изменился в покупке и подешевел на 2 копейки в продаже. Курс евро снизился на 10 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,55−38,10 грн. Евро покупают за 40,75 грн., а продают за 41,60 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,00−38,08, евро — 41,30−41,46 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 37,47−37,50 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,40−40,42 грн/евро.

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