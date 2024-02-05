За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 810 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 389650 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 4 февраля: 810 российских оккупантов и 5 танков
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 389560 (+810) человек,
- танков — 6348 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 11822 (+4) ед,
- артиллерийских систем — 9349 (+18) ед,
- РСЗО — 979 (+0) ед,
- средства ПВО — 664 (+1) ед,
- самолетов — 332 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 7173 (+0),
- крылатые ракеты — 1848 (+0),
- корабли /катера — 24 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 12412 (+19) ед,
- специальная техника — 1486 (+7)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии