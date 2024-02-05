Управление защиты критической инфраструктуры Нацбанка получило нового руководителя

Начальником Управления защиты критической инфраструктуры Национального банка Украины со 2 февраля 2024 года назначен Роман Проскуровский. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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За что будет отвечать

В сферу его ответственности в этой должности будет входить обеспечение формирования и реализации Национальным банком государственной политики в сфере защиты критической инфраструктуры.

В частности, обеспечение выполнения Национальным банком задач и функций субъекта национальной системы защиты критической инфраструктуры, секторального органа в сфере защиты критической инфраструктуры и оператора критической инфраструктуры в соответствии с Законом «О критической инфраструктуре».

Напомним

В декабре прошлого года Национальный банк создал в своей структуре Управление по защите критической инфраструктуры с целью усиления защиты критической инфраструктуры финансового сектора.

Управление защиты критической инфраструктуры входит в блок «Платежные системы и денежное обращение», руководство которым по вертикали подчинения осуществляет заместитель Председателя Национального банка Алексей Шабан.

Кто такой Проскуровский

Роман Проскуровский имеет значительный опыт работы в сфере защиты информации, кибербезопасности, электронных доверительных услуг.

До перевода на должность начальника Управления по защите критической инфраструктуры Проскуровский почти восемь лет работал заместителем начальника управления — начальником отдела сопровождения и внедрения систем управления ключами Национального банка и банковских систем Департамента безопасности.

Также он выполнял функции заместителя руководителя Центра киберзащиты Нацбанка, заместителя руководителя удостоверяющего центра Нацбанка, руководителя квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг «Аккредитованный центр сертификации ключей Нацбанка».

До работы в Нацбанке 1997−2015 годов служил в Вооруженных Силах Украины, органах безопасности и Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.