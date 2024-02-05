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5 февраля 2024, 10:00 Читати українською

ПУМБ увеличивает вознаграждение по реферальной программе «Запроси друга»

ПУМБ увеличивает вознаграждение по реферальной программе «Запроси друга». В период с 1 февраля по 15 марта 2024 года вознаграждение* каждому участнику акции «Запроси друга» будет увеличено до 300 грн.

ПУМБ увеличивает вознаграждение по реферальной программе «Запроси друга».

Как принять участие?

  • В период с 1.02 по 15.03.2024 г. в приложении ПУМБ Online необходимо выбрать «Больше» => «Запроси друга» и сгенерировать линк-приглашение.
  • Отправить приглашение через мессенджер другу — не клиенту ПУМБ или разместить ссылку в открытом доступе в социальных сетях.
  • Подождать пока друг откроет карту (дебетовую или кредитную) и произведет оплату картой на сумму от 100 грн. Оплата должна быть произведена до 15.03.24.
  • Получить вознаграждение* в размере 100 грн при открытии другом дебетовой карты или 300 грн при открытии кредитной карты.

Друг, выполнивший все условия акции, также получает вознаграждение* 100 грн или 300 грн.

Больше о реферальной программе от ПУМБ — по ссылке.

*Сумма вознаграждения программы «Запроси друга» зависит от выбранной кредитной или дебетовой карты и подлежит налогообложению и сборам в размере 19,5%.

Источник: Минфин
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