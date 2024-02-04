За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 810 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 388 750 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 3 февраля: 810 российских оккупантов, 2 танка и 12 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 388750 (+810) человек,
- танков — 6343 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 11818 (+13) ед,
- артиллерийских систем — 9331 (+31) ед,
- РСЗО — 979 (+0) ед,
- средства ПВО — 663 (+0) ед,
- самолетов — 332 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 7173 (+12),
- крылатые ракеты — 1848 (+1),
- корабли /катера — 24 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 12393 (+41) ед,
- специальная техника — 1479 (+6)
Источник: Минфин
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