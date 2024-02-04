Выпуск долговых обязательств, позиция по Крыму и голосование Палаты о помощи Украине: о чем писала западная пресса на этой неделе

Коалиция западных стран, являющихся союзниками Украины, планирует выпуск долговых обязательств для помощи Украины, используя в качестве гарантии погашения долга замороженные активы россии. Согласно плану, распространенному Бельгией среди стран G7, россии будет предложено погасить долговые обязательства, а в случае отказа ее активы будут конфискованы.

Kanal Zero: Дуда усомнился в том, что Украина вернет Крым, «по историческим причинам»

Президент Польши Анджей Дуда попал в скандал, выразив сомнение, что Украине удастся вернуть под свой контроль Крым, который россия аннексировала в 2014 году. Его слова вызвали острую реакцию в Польше и реакцию посла Украины в Варшаве.

В пятницу вечером YouTube-канал Kanal Zero опубликовал интервью Дуди. Ему задавали разные вопросы, а когда дошло до Украины, польский президент сказал, что россия хочет победить в Украине, и если она сохранит себе захваченные украинские территории — вероятность нового нападения высока.

При этом Дуда добавил, что верит, что Украина вернет Донецк и Луганск, но не знает, вернет ли она Крым.

«Крым — это особое место, в том числе по историческим причинам. Потому что на самом деле, если мы посмотрим на историю, он долгое время был под контролем россии», — сказал Анджей Дуда.

Bloomberg: Палата проголосует за помощь Израилю без средств Украине на следующей неделе

Палата представителей США на следующей неделе проголосует за отдельный пакет помощи Израилю на сумму 17,6 миллиарда долларов без какой-либо помощи Украине, сообщил в субботу спикер Майк Джонсон.

Джонсон сказал, что этот шаг необходим для быстрого получения помощи Израилю в его борьбе с ХАМАСом в секторе Газа, поскольку нет времени рассматривать пакет, объединяющий помощь Украине и Израилю с положениями безопасности границы США и Мексики. Это предложение в скором времени обнародует Сенат после длительных переговоров.

DW: Украина и Германия заключат соглашение о «гарантиях безопасности» в феврале

Проект соглашения о «гарантиях безопасности» между Украиной и Германией уже готов, а сам договор может быть подписан в феврале.

Согласно сообщению газеты, на переговорах о партнерстве в сфере безопасности между Германией и Украиной уже есть проект соглашения.

Целью является подписание межправительственного соглашения во время Мюнхенской конференции по безопасности. Согласно сообщению, подписание запланировано на 16 февраля.