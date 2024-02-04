Безос планирует продать до 50 миллионов акций Amazon

Основатель Amazon Джефф Безос продаст до 50 миллионов акций фирмы онлайн-розничной торговли и облачных услуг в течение следующего года согласно заявлению компании в пятницу. Об этом пишет Reuters.

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Стоимость акций

Ценные бумаги стоят 8,6 млрд долларов по текущей цене акции в 171,8 доллара.

Согласно последнему годовому отчету компании, план продаж, который зависит от определенных условий, был принят 8 ноября прошлого года и будет завершен до 31 января 2025 года.

Напомним

В пятницу акции Amazon повысились почти на 8% после того, как компания-тяжеловес электронной коммерции сообщила о более высоких, чем ожидалось, объемах продаж в праздничный квартал, а ее прибыльный облачный бизнес засвидетельствовал первые приросты благодаря функциям на базе ИИ.

В прошлом году они выросли более чем на 80% на фоне более широкого роста цен на технологические акции и превзошли эталонный индекс S&P 500.

В 1994 году Безос основал компанию Amazon как продавца книг. В 2021 году он ушел с поста исполнительного директора и занял должность исполнительного председателя.