Тайвань в 15 раз увеличил штрафы за передачу россии санкционных технологий

Минэкономики Тайваня внесло российскую компанию iMachine в санкционный список. По данным ведомства, компания поставляла в россию тайваньские станки для переоборудования под производство оружия. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

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Что известно

Тайвань также более чем в 15 раз увеличил штраф за поставки в россию запрещенных к экспорту товаров и технологий.

«Торговое управление Минэкономики также значительно ужесточило наказание за незаконный экспорт в россию и белоруссию, увеличив штрафы за первый незаконный экспорт в россию более чем в 15 раз, до 1 млн юаней ($140 тыс.)», — говорится на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что «международная репутация тайваньских бизнесменов очень важна для будущих глобальных продаж и должна быть защищена игроками отрасли».

Ведомство также попросило производителей «разорвать связи» с рф и подтвердить запрет на экспорт высокотехнологичных товаров в страну. В Минэкономики Тайваня отметили, что «страны с высокой степенью риска реэкспорта» (Турция, ОАЭ, страны Центральной Азии) обязаны строго декларировать конечного пользователя оборудования.

Напомним

В декабре 2023 года Тайвань расширил ограничения на экспорт товаров высоких технологий в россию и белоруссию. Минэкономики острова говорили, что ужесточили меры «для предотвращения использования высокотехнологичных товаров КНР в военных целях».

Под новые ограничения попали технологии для производства полупроводников, некоторые виды химических веществ и медикаментов.