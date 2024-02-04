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4 февраля 2024, 11:22 Читати українською

Финляндия отказалась открыть границу с россией 11 февраля

Финляндия в ближайшее время не будет возобновлять работу КПП на границе с россией. Об этом в эфире телеканала Yle заявил премьер-министр страны Петтери Орпо.

Финляндия в ближайшее время не будет возобновлять работу КПП на границе с россией.
Фото:depositphotos

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Он подчеркнул, что ситуация на восточной границе остается очень серьезной и тревожной.

«По нашим сведениям, за восточной границей находятся люди, цель которых — нелегальный въезд в Финляндию», — отметил премьер, уточнив, что речь идет о тысячах людей.

«Понятно, что (этой ситуации) мы не можем отменить закрытия границы», — указал глава финского правительства. Орпо добавил, что властям необходимо подготовить способы предотвращения незаконного пересечения границы.

Напомним

Финляндия временно закрыла девять КПП на границе с россией 28 ноября. Тогда Хельсинки связал это с наплывом беженцев из Ирака, Йемена, Сомали и Сирии, в котором обвинил российские власти.

Источник: Минфин
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