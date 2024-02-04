Hacken: Ущерб от атак на криптопроекты достиг $1,9 млрд

Аналитики компании Hacken подвели итог инцидентам в области кибербезопасности и мошенничества среди криптопроектов за 2023 год. Хакеры сумели украсть около $1,9 млрд. Всего за год в криптовалютной индустрии зафиксировано 447 подобных инцидентов.

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Убыток компаний

По сравнению с предыдущим годом убыток существенно уменьшился, а количество инцидентов, наоборот, увеличилось.

«По сравнению с убытком в $52,3 млрд в 2022 году это кажется хорошей динамикой. Но более пристальный взгляд рисует мрачную картину: количество атак и их сложность растет», — пишут эксперты.

Крупнейший взлом в 2023 году, связанный с Multichain, не вошел даже в топ-10 за последние два года по уровню ущерба.

Вернуть криптопроектам удалось до 20% украденных средств, что составляет примерно $400 млн.

Успешные переговоры и эффективная коммуникация с хакерами способствовали возврату похищенных активов в большинстве случаев.

В отчете упоминается пример взлома Euler Finance. Хакер украл около $200 млн в криптовалюте, но после переговоров вернул проекту средства в полном объеме.