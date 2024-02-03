За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 880 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 387 940 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 2 февраля: 880 российских оккупантов, 10 танков и 15 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 387940 (+880) человек,
- танков — 6341 (+10) ед,
- боевых бронированных машин — 11805 (+13) ед,
- артиллерийских систем — 9300 (+26) ед,
- РСЗО — 979 (+1) ед,
- средства ПВО — 663 (+0) ед,
- самолетов — 332 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 7161 (+15),
- крылатые ракеты — 1847 (+0),
- корабли /катера — 24 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 12352 (+36) ед,
- специальная техника — 1473 (+3)
Источник: Минфин
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