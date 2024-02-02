Курс валют на вечер 2 февраля: евро обвалилось на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара упал на 15 копеек в покупке и на 17 копеек в продаже. Евро упало на 45 копеек в покупке и продаже.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валюта Открытие 2 февраля Закрытие 2 февраля Изменения доллар 37,62/37,67 37,47/37,50 15/17 евро 40,95/40,98 40,50/40,53 45/45

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,60−38,15 грн. Евро покупают за 40,80 грн., а продают за 41,60 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,00−38,10, евро — 41,40−41,60 грн.

«Минфин Валюта «- бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore .