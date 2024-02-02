К закрытию межбанка курс доллара упал на 15 копеек в покупке и на 17 копеек в продаже. Евро упало на 45 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 2 февраля: евро обвалилось на межбанке
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Открытие 2 февраля
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Закрытие 2 февраля
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Изменения
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37,62/37,67
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37,47/37,50
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15/17
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40,95/40,98
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40,50/40,53
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45/45
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,60−38,15 грн. Евро покупают за 40,80 грн., а продают за 41,60 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,00−38,10, евро — 41,40−41,60 грн.
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Источник: Минфин
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