Польша планирует продлить легальность пребывания украинских беженцев до конца июня

Правительство Польши планирует продлить срок легального пребывания беженцев из Украины на территории страны до 30 июня этого года. Об этом говорится в проекте изменений в закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории страны, над которым работает Министерство внутренних дел и администрации Польши, передает Укринформ.

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Как отмечается, в связи с продлением в ЕС до 4 марта 2025 года временной защиты для перемещенных лиц из Украины, а также в соответствии с польским законом от 12 марта 2022 года о помощи гражданам Украины, планируется «продление срока действия отдельных правовых решений, предусмотренных этим законом, до 30 июня 2024».

Следующим шагом в правительстве Польши планируется начать работу над «существенными изменениями и продлением срока действия закона» в соответствии с вышеупомянутым решением Совета Е С .

«Эти работы будут начаты немедленно после широких консультаций с органами местного самоуправления, государственными учреждениями, неправительственными организациями и другими заинтересованными субъектами», — отмечается в проекте.

Отмечается, что проектом изменений в закон предусматривается продление срока легальности пребывания военных беженцев в Польше до 30 июня; допустимости дальнейшего использования до сих пор зданий, где временно группами проживают военные беженцы из Украины; легальности до сих пор разрешительных документов на пребывание в РП. Кроме того, в проекте предусмотрено продление до 30 июня этого года возможности выполнения работы врачами, стоматологами, медсестрами и акушерками из Украины.

Эти изменения в закон о помощи украинцам в правительстве Польши планируют принять в первом квартале 2024 года. Предлагается, чтобы он вступил в силу на следующий день после его объявления.

По предварительным данным, в Польше находится до одного миллиона военных беженцев из Украины, прибывших в страну после начала полномасштабного вторжения России в Украину.