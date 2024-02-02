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2 февраля 2024, 14:18 Читати українською

Apple впервые за год показала рост доходов, несмотря на слабые продажи в Китае

Apple отчиталась о росте выручки в разрезе кварталов, что прервало годовое падение доходов. Общие продажи Apple оказались выше, чем ожидалось, несмотря на то, что в Китае на фоне жесткой конкуренции продажи упали. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет техногиганта.

Apple отчиталась о росте выручки в разрезе кварталов, что прервало годовое падение доходов.

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В октябре-декабре 2023 года выручка Apple выросла на 2%, до $119,6 млрд по сравнению с $117,2 млрд годом ранее.

Чистая прибыль Apple по итогам финансового квартала достигла $33,9 млрд, или $2,18 в расчете на акцию, по сравнению с $30 млрд, или $1,88 на акцию, полученными за сопоставимый квартал предыдущего года.

Продажи в Китае упали на 13%, до $20,8 млрд. Этот показатель значительно меньше прогноза аналитиков в $23,5 млрд. Он стал самым слабым декабрьским кварталом для Apple в Китае с первого квартала 2020 года.

Акции Apple вчера на торгах продемонстрировали незначительный рост, а вот на премаркете после этого рухнули до $181,40.

Изменение цена Apple / Источник: Google

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Источник: Минфин
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