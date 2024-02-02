В Сенате США будут голосовать за помощь Украине на следующей неделе

В Сенате США ожидают голосования за помощь Украине на следующей неделе. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на издание Politico.

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Лидер большинства в Сенате США от демократов Чак Шумер заявил, что на следующей неделе Сенат будет голосовать за дополнительный законопроект о национальной безопасности, включающий двухпартийное соглашение по безопасности границ и помощь Украине и Израилю.

Шумер планирует назначить голосование по законопроекту на следующую неделю, которое состоится не позднее среды.

«Это даст членам Конгресса достаточно времени для ознакомления с законопроектом перед голосованием», — сказал он.

Многие члены Сенатского комитета по ассигнованиям подчеркнули, что хотят иметь достаточно времени для изучения и обсуждения текста законопроекта после его обнародования.

Переговорщик от Республиканской партии сенатор Джеймс Ленкфорд заявил, что «есть люди, которые просят три дня, а есть три недели».

Пока не ясно, позволит ли руководство Сената вносить поправки в пакет, что может существенно отсрочить окончательное голосование.

Также пока неясно, поставит ли законопроект на голосование спикер Палаты представителей Майк Джонсон, если он пройдет Сенат.

Как сообщалось, в январе Соединенные Штаты приостановили оказание помощи Украине до одобрения Конгрессом нового финансирования.

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