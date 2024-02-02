Курс валют на 2 февраля: Доллар в обменниках подешевел на 4 копейки

В пятницу, 2 февраля, на наличном рынке курс доллара и евро не изменился.

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Валютный рынок

В обменниках доллар подешевел на 4 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже. Курс евро остался на прежнем уровне.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,60−38,15 грн. Евро покупают за 40,80 грн, а продают за 41,60 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,05−38,15, евро — 41,45−41,60 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 37,62−37,67 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,95−40,98 грн/евро.

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