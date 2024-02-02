Британский центробанк сохранил процентную ставку 5,25%

Банк Англии, как и прогнозировали, сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых. Об этом говорится в заявлении британского регулятора.

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Инфляция в Великобритании снизилась за год с 10% до 4%. По прогнозам Банка Англии, во втором квартале 2024 года она составит целевые 2%.

За то, чтобы сохранить ставку неизменной, выступили шесть членов комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, двое настаивали на ее повышении до 5,5%, еще один — на снижении до 5%.

Решение Банка Англии совпало с прогнозами аналитиков, отмечает The Guardian. Несмотря на то, что ставку не подняли, она остается на максимуме за последние 16 лет.

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