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2 февраля 2024, 10:05 Читати українською

В кассах банков увеличился оборот наличных — НБУ (инфографика)

Объем поступлений наличных денег в кассы банков в прошлом году увеличился на 13,6% по сравнению с 2022 годом и составил 2 494,3 млрд грн. Выдачи наличных из касс банков за прошлый год увеличились на 11,5% и достигли 2 543,7 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Объем поступлений наличных денег в кассы банков в прошлом году увеличился на 13,6% по сравнению с 2022 годом и составил 2 494,3 млрд грн.
Фото: НБУ

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По словам регулятора, это обусловлено прошлогодним оживлением экономики, которому способствовало, в частности, налаживание новых путей снабжения, и постоянный внутренний спрос на товары и услуги со стороны населения.

Как и прежде, наибольшими объемами наличные деньги из касс банки выдавали для (% от общего объема расходов):

  • операций клиентов с использованием платежных карт — 84,0% (поскольку в условиях неопределенности, связанной с военным положением, наличность остается доступным и быстрым платежным инструментом для розничных операций);
  • подкрепление операторов почтовой связи — 4,2%;
  • приобретение иностранной валюты у клиентов — 3,9%.

Источники поступлений наличных денег в кассы банков

Наибольшими источниками поступлений наличных денег в кассы банков традиционно были (% от общего объема поступлений):

  • торговая выручка — 33,9%;
  • операции клиентов с использованием платежных карт — 29,3%;
  • выручка от всех видов услуг — 15,7%.

«Пока объемы поступлений в кассы банков от торговой выручки и выручки от всех видов услуг не только достигли уровня „довоенного“ 2021 года, но и несколько превысили его», — отметили в НБУ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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