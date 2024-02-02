Национальный банк Украины установил на 2 февраля 2024 года официальный курс гривны на уровне 37,60 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 4 копейки.
Официальный курс НБУ: Доллар подорожал на 4 копейки
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Валютный рынок
НБУ на 2 февраля установил официальный курс евро на уровне 40,66 грн.
«Минфин Валюта» — бесплатная мобильная программа, в которой доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии