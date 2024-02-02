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2 февраля 2024, 9:00 Читати українською

Стоимость владения автомобилем в 2024 году

Покупка автомобиля — это лишь верхушка айсберга истории владения «железной лошадкой». Немаловажной составляющей является еще и содержание транспортного средства, куда входят затраты на топливо, страховку, обслуживание, мойку и ремонт. Вместе с тем многие владельцы просто «оплачивают счета» по мере необходимости и изредка складывают цену всех затрат на протяжении того или другого периода. А зря, так как детальный подсчет показывает четкую картину затрат на машину.

Вместе со специалистами интернет магазина автозапчастей АвтоНова-Д рассчитываем стоимость владения автомобилем в 2024 году.

Автомобиль для примера:

  • Автомобиль: VW Passat B7 дизель 2.0 TDI (170 к.с.) АКПП;

  • Пробег за год: 8 000 км;

  • Место регистрации и проживания владельца автомобиля — Киев.

Важная деталь: все цены для расчета брались усредненные: с учетом того, что есть разные бренды АЗС, разные компании-страховщики, а также разные производители запчастей и технических жидкостей. Кроме того, учитывалось изменение цены на продукцию / услуги на протяжении года.

Расходы на топливо

Топливо — первая и, пожалуй, самая главная статья затрат. Средняя цена дизеля в 2024 году — 50 грн (на протяжении года она варьируется от чуть больше 43 до почти 56 грн). В комбинированном режиме VW Passat B7 2.0 TDI потребляет 7 литров на / 100 км. Таким образом, для того, чтобы проехать 8 000 км, придется потратить 28 000 грн (так как необходимо 560 литров дизеля).

Страхование Авто

Как и в случае с топливом, цены на автогражданку (полис ОСАГО), меняются постоянно. Кроме того, у каждой компании-страховщика свой прейскурант. Но если говорить в целом, то речь идет примерно о 2 800 грн. Это будет базовый полис без каких-либо дополнительных покрытий. Однако Киев — город с интенсивными трафиком, где ежедневно происходят десятки ДТП. Поэтому желательно взять страховку с дополнительным покрытием. Оптимальный вариант — доп-покрытие на 250 000 грн. Стоимость такой страховки — 3 200 грн.

Наружный уход за автомобилем

Самый доступный вариант — мойка самообслуживания. Обычно ее услуги обходятся в примерно 100 грн. С учетом мойки 2 раза в месяц, за год эта статья затрат «потянет» на 2 400 грн.

Плановое техническое обслуживание

На протяжении года и 8 000 км пробега необходимо сделать ТО автомобиля. В него входят замена масла, а также трех основных фильтров. Кроме самих материалов, нужно оплатить и услуги СТО.

Считаем:

  • Масло: 1 600 грн (для VW Passat B7, 2.0 TDI нужно 4 литра);

  • Фильтр масляный: 230 грн;

  • Фильтр воздушный: 350 грн;

  • Фильтр салонный: 330 грн;

  • Стоимость ТО (работа СТО): 500 грн.

Итого, общая стоимость ТО — 3 010 грн.

Другие «расходники»

Помимо ТО, на протяжении года также могут быть затраты еще и на такие «расходники»:

  • Щетки стеклоочистителя, комплект — 850 грн;

  • Омыватель стекла, 4 л — 300 грн.

То есть, еще плюс 1 150 грн.

Подсчет общих затрат владения авто в 2024

Таким образом, общая стоимость владения автомобилем за год составляет 37 760 грн. Однако это «базовый пакет», куда входят, собственно, топливо, страховка и ТО. Не исключена возможность и других сопутствующих возможных затрат, так как автомобиль, как и любая другая техника, к сожалению, склонен к выходу из строя. Ниже приведены цены на некоторые популярные запчасти.

  • Аккумулятор, 70 А*ч — 4 000 грн;

  • Тормозные колодки (обе оси) — 2 200 грн;

  • Свечи накала, комплект — 1 600 грн;

  • Амортизаторы, перед- 5 800 грн;

  • Амортизаторы, зад — 4 000 грн;

  • Рулевые наконечники — 1 300 грн.

Выводы

Как видно, в стоимость владения автомобилем входят множество видов затрат, при этом большую часть занимает именно топливо. Страховка и мойка — это сравнительно небольшие затраты, и от них тоже, как говорится, никуда не денешься (автогражданка, к слову, является обязательной). Об обслуживании при этом тоже не стоит забывать, так как его игнорирование чревато дорогостоящим ремонтом. Ну и, в конце концов, это еще и вопрос безопасности.

Источник: Минфин
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