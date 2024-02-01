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1 февраля 2024, 18:47 Читати українською

В январе госбюджет получил более 47 миллиардов таможенных платежей

Поступления таможенных платежей в государственный бюджет Украины в январе 2024 составили 47,3 млрд грн. Об этом сообщает прессслужба Гостаможслужбы.

Поступления таможенных платежей в государственный бюджет Украины в январе 2024 составили 47,3 млрд грн.
Фото: НБУ

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Отмечается, что эта сумма на 11 млрд грн или на 30,3% превысила ожидаемые поступления в казну.

Что этому способствовало

Среди основных факторов, положительно повлиявших на состояние наполнения бюджета:

  • разблокирование пунктов пропуска на западной границе Украины, что способствовало увеличению их пропускной способности (за январь осуществлен пропуск 100 270 транспортных средств, что на 2010 год больше, чем в декабре 2023 года),
  • сокращение времени таможенного оформления товаров и транспортных средств коммерческого назначения (среднее время в январе составляло 94 минуты),
  • уплата отсроченных таможенных платежей и прочее.

Источник: Минфин
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