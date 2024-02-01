В январе госбюджет получил более 47 миллиардов таможенных платежей

Поступления таможенных платежей в государственный бюджет Украины в январе 2024 составили 47,3 млрд грн. Об этом сообщает прессслужба Гостаможслужбы.

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Отмечается, что эта сумма на 11 млрд грн или на 30,3% превысила ожидаемые поступления в казну.

Что этому способствовало

Среди основных факторов, положительно повлиявших на состояние наполнения бюджета: