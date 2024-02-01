Курс валют на вечер 1 февраля: на межбанке доллар и евро ушли вверх

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 12 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 24 копейки в покупке и на 25 копеек в продаже.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валюта Открытие 1 февраля Закрытие 1 февраля Изменения доллар 37,50/37,55 37,62/37,67 12/12 евро 40,46/40,51 40,70/40,76 24/25

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,60−38,15 грн. Евро покупают за 40,80 грн, а продают за 41,60 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,09−38,17, евро — 41,45−41,60 грн.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.