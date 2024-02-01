К закрытию межбанка курс доллара вырос на 12 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 24 копейки в покупке и на 25 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 1 февраля: на межбанке доллар и евро ушли вверх
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Открытие 1 февраля
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Закрытие 1 февраля
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Изменения
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37,50/37,55
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37,62/37,67
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12/12
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40,46/40,51
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40,70/40,76
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24/25
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,60−38,15 грн. Евро покупают за 40,80 грн, а продают за 41,60 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,09−38,17, евро — 41,45−41,60 грн.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 1
PS. Если серьезно, я думаю на деле уже начался эффект мобилизационного закона и народ пошел опустошать банки и менять гривны на валюту. Это скорее еще первые вялые движения. После первых арестов счетов и карт начнется паника, тогда вот что будет не сложно представить, просто запретят выходить в нал.