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1 февраля 2024, 17:53 Читати українською

Украинцы увеличили безналичные расходы на товары и услуги на 40% — Приватбанк

За 2023 год через сеть торговых терминалов Приватбанка украинцы уплатили почти 3 млрд покупок на 780 млрд грн, что более чем на 40% больше, чем по итогам 2022 года (550 млрд грн). Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

За 2023 год через сеть торговых терминалов Приватбанка украинцы уплатили почти 3 млрд покупок на 780 млрд грн, что более чем на 40% больше, чем по итогам 2022 года (550 млрд грн).
Фото: freepik.com

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Количество торговцев, принимающих карты через терминалы Приватбанка увеличилось на 38% — до 182 тысяч. Всего в торговой сети сейчас работают более 288 тысяч терминалов Приватбанка, что на 30% больше 2022 года.

На что больше всего тратили деньги

В 2023 году украинцы больше всего тратили денег на покупку продуктов питания — более 350 млрд грн, при этом доля расходов на еду в общем объеме безналичных оплат украинцев за год снизилась с 48% до 45%.

Доля расходов с карточек на покупку лекарств и товаров для здоровья в 2023 году в потребительской корзине украинца составила 8,5%. Чуть меньше — 8,1% от общего объема украинцы тратили на одежду и обувь, 7,2% на товары для дома 7,2 и 7% на оплату в общепитах.

В топ-10 товаров и услуг, за которые больше безналично оплачивали украинцы, также электроника и бытовая техника (5% потребительской корзины), горючее (4,2%), расходы на транспорт (1,5%), отдых (1,4 %) и аксессуары (1,2%).

«Каждый день через сеть POS-терминалов Приватбанка владельцы банковских карт оплачивают около 8 млн покупок», — говорится в сообщении.

Источник: Минфин
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