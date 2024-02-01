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1 февраля 2024, 17:08 Читати українською

Rheinmetall покупает контрольный пакет акций румынского производителя военной техники Automecanica

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall покупает контрольный пакет акций в размере 72,5% румынского производителя военной техники Automecanica Medias. Об этом сообщает румынское издание Economedia.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall покупает контрольный пакет акций в размере 72,5% румынского производителя военной техники Automecanica Medias.
Фото: mil.in.ua

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Данное соглашение еще должно быть утверждено соответствующими государственными органами, прежде чем оно вступит в силу.

Приобретение Automecanica Medias знаменует экспансию компании Rheinmetall из Дюссельдорфа в Центральную Европу, «открывая двери в новые страны-клиенты в регионе со значительным потенциалом продаж», говорят представители компании.

У Rheinmetall уже есть свои представительства в двух других странах на восточном фланге НАТО, Венгрии и Литве. В декабре 2023 года Румыния предоставила Rheinmetall большой заказ противовоздушной обороны на 328 млн. евро.

Через Rheinmetall Landsysteme GmbH группа будет владеть 72,5% акций этой компании, которая будет работать в Румынии под названием Rheinmetall Automecanica SRL. Остальные акции компании останутся в частных руках.

В среднесрочной перспективе Rheinmetall оценивает годовой потенциал продаж новоприобретенной компании примерно в 300 млн. евро.

«Присоединение Automecanica Medias к семье Rheinmetall знаменует собой еще один важный этап в нашей стратегии усиления присутствия Группы в Центральной Европе, что в свою очередь способствует укреплению обороноспособности ЕС и НАТО на восточном фланге Европы», — считает исполнительный директор Rheinmetall Армин Паппергер.

Automecanica Medias является давним производителем специальных автомобилей, надстроек грузовиков и прицепов для гражданского и военного рынка. Rheinmetall сотрудничает с Automecanica с 2022 года, когда два партнера объединили усилия для управления предприятием по техническому обслуживанию и ремонту военных автомобилей в Сату-Маре, Румыния.

Согласно заявлению компании, завод в Медиаше, Румыния призван играть ключевую роль в поддержке оперативной готовности боевых машин западного производства в Украине, а также оказывать материально-техническую поддержку.

«Присутствие Rheinmetall в Румынии означает, что силы, развернутые на восточном фланге НАТО, смогут рассчитывать на более короткое время реагирования и более надежные цепи поставок», — говорится в сообщении компании

Приобретение означает дальнейшее расширение глобальной сети производства автомобилей Rheinmetall, которая уже включает в себя заводы в США, Канаде, Австралии, Великобритании, Австрии, Нидерландах и Германии.

Источник: Минфин
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