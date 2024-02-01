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1 февраля 2024, 15:13 Читати українською

Почти 300 тысяч предпринимателей в Чехии закрыли свой бизнес в прошлом году, а украинцы наоборот — открывали

В прошлом году в Чехии прекратили свою деятельность 282658 предпринимателей, что является рекордным количеством закрытых бизнесов в стране. В то же время, был и наибольший интерес к открытию бизнеса: появилось большое количество новых ФОП украинского происхождения. Об этом пишет Proukrainu со ссылкой на данные анализа CRIF — Чешского бюро кредитных историй.

В прошлом году в Чехии прекратили свою деятельность 282658 предпринимателей, что является рекордным количеством закрытых бизнесов в стране.
Фото:depositphotos

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Почему чехи закрывают бизнес

Причина закрытия собственного дела из-за новой обязанности иметь цифровой ящик данных. В то же время 72 529 человек открыли свой бизнес — это больше всего за последнее десятилетие. Всего в прошлом году насчитывалось 210 129 предпринимателей.

«В прошлом году для предпринимателей ознаменовался обязательным введением цифрового ящика данных. Это также послужило поводом для того, чтобы многие уже неактивные закрыли свой бизнес. Таким образом, новое обязательство привело к очищению бизнеса преимущественно от продолжительных бездеятельных предпринимателей. Из-за значительного количества предпринимателей, которые де-факто уже не существовали, де-юре их количество уменьшилось на десятую часть», — отметила аналитика CRIF Вера Каменичкова.

10% новых предпринимателей — украинцы

В то же время, за последнее десятилетие был наибольший интерес к открытию бизнеса. По мнению компании, большое количество новых собственников своего дела также объясняется украинским меньшинством, которое постепенно адаптируется к чешской среде.

«В прошлом году украинцы составляли десятую часть от общего количества новых предпринимателей, в 2022 году — 8%, в то время как в предыдущие годы их доля достигала 2%», — добавила она. Украинцы составляют 2,4% от общего количества ФОП и являются наибольшей группой предпринимателей чешского происхождения.

В декабре прошлого года начали предпринимательскую деятельность 4788 человек, а 6092 — прекратили. После четырех месяцев, когда количество предпринимателей в Чехии росло, в последний месяц года их стало меньше на 1304 года. В 2023 году больше всего людей начали бизнес в Праге, а именно 12 476, в Устецком крае — 9 815, в Южно-Моравском крае — 8 232. Больше всего закрыли свой бизнес тоже в Праге — 34 649. За ним следуют Устецкий край с 34 379 предпринимателями и Южно-Моровский край с 29 561. В 2022 году наиболее новых предпринимателей ФОП появилось в Пардубицком крае.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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