НАБУ проводит обыск в Укрнафте

Сегодня, 1 февраля, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыски в головном офисе ПАО «Укрнафта». Об этом сообщает пресс-служба Укрнафты.

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Причина обыска

По данным собеседников ЭП в Укрнафте, обыск производится по делу о закупке труб. Детективы подозревают, что закупки происходили по завышенным ценам.

«Контракт с „Интерпайп“, критическая закупка труб во избежание падения добычи нефти», — рассказал неназванный собеседник компании о причинах обысков правоохранителей.

Что говорят в Укрнафте

«ПАО „Укрнафта“ предоставило все необходимые пояснения и информацию, необходимую для проверки Национальным антикоррупционным бюро Украины. Компания проводит максимально прозрачную и публичную деятельность», — говорится в сообщении Укрнафты.

В компании также отметили, что с начала 2023 года Укрнафта действует как заказчик в соответствии с законом о публичных закупках и начала в полной мере применять все определенные этим законом процедуры, в том числе и использование государственной системы закупок Prozorro, в четком соответствии с требованиями законодательства Украины.

Укрнафта закупает оборудование для добычи, нефтесервиса и интенсификации, а также оборудование, необходимое для технологических процессов, внедряя международные стандарты The American Petroleum Institute взамен устаревших советских, российских и белорусских отраслевых подходов.

«Для компании важно, чтобы эти процессы были открыты, чтобы все участники отрасли в Украине имели равный доступ к сотрудничеству с Укрнафтой. Вся необходимая информация по запросам НАБУ была предоставлена.

Компания уверена в том, что проверка выявит полное соответствие процессов украинскому законодательству, поскольку неукоснительно и четко соблюдает все правила и требования в своей деятельности", — добавили в компании.