В четвертом квартале 2023 года капитализация крипторынка выросла на 54,4% — Binance Research

Четвертый квартал 2023 стал положительным поворотом для криптоиндустрии. Возрос институциональный интерес к криптовалютам, также свою роль сыграли положительные настроения по утверждению спотовых BTC ETF. Об этом говорится в отчете Binance Research.

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Капитализация рынка выросла на 54,4% по сравнению с предыдущим кварталом.

Топ-3 монеты удерживали свои позиции в 2021, 2022 и 2023 годах. Среди десяти лучших криптовалют Solana отличалась больше всего в 2023 году, показав впечатляющий рост на 923,1%.

Bitcoin превзошел Ethereum, поскольку росло ожидание одобрения спотовых ETF на Bitcoin. Активность Bitcoin также увеличилась благодаря торговле Ordinals.

L2 также продолжали набирать обороты и популярность, поскольку различные поставщики услуг предлагают сводные стеки. Они позволяют разработчикам легче разворачивать собственноручно настроенные цепочки.

Общая заблокированная стоимость (TVL) DeFi выросла до $53,4 млрд, что на 38,9% больше, чем в предыдущем квартале. Этому способствовали настроения по риску, которые были заметны из-за повышенной активности монет-мемов и аирдроп-фарминг и т. д.

Эйфория на общем рынке опрокинулась и на сектор NFT. Bitcoin NFT на основе ординалов приобрели наибольшую популярность и заняли первые позиции по объему торгов.

Что касается игрового ландшафта, то его с 66% долей рынка (по количеству игр) возглавили BNB Chain, Ethereum и Polygon.