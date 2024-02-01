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1 февраля 2024, 13:35 Читати українською

Основная задача Минфина на 2024 год — возобновление среднесрочного бюджетного планирования

Восстановление среднесрочного бюджетного планирования является главной задачей Министерства финансов на этот год. Об этом заявил первый заместитель министра финансов Денис Улютин, выступая на 12 заседании руководящего комитета EU4PFM, сообщает пресс-служба Минфина.

Восстановление среднесрочного бюджетного планирования является главной задачей Министерства финансов на этот год.
Фото: mof.gov.ua

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В министерстве отметили, что работают с главными распорядителями средств (ГРК) и Международным валютным фондом (МВФ) по улучшению процедур среднесрочного бюджетирования, а с экспертами SIGMA — по усовершенствованию методики проведения обзоров расходов.

«Среди основных достижений хочу отметить прогресс с разработкой новой современной IТ-системы для планирования и мониторинга выполнения государственного бюджета. Мы тестируем разработанные модули и надеемся иметь возможность использовать систему уже на практике во время подготовки Бюджетной декларации на 2025−2027 годы и проекта государственного бюджета на 2025 год», — сообщил первый заместитель министра финансов.

Также Улютин отметил важность принятия правительством Национальной стратегии доходов до 2030 года и выразил надежду на поддержку проекта в ее реализации.

«Имеем много наработок, направленных на развитие государственного внутреннего финансового контроля, что является сверхважной сферой в контексте предстоящих переговоров о нашем членстве в ЕС. Готовы перейти от концепции к подготовке спецификаций IТ-решения для интерактивного портала ДВФК. Уверен, что посредством повышения понимания значения этой функции мы сможем создать условия для усиления качества внутреннего аудита», — сообщил он.

Кроме того, Улютин отметил, что важным направлением остается усовершенствование бухгалтерского учета в государственном секторе, прежде всего, что касается дальнейшего внедрения международных стандартов и улучшения методики составления консолидированной отчетности.

«Это та основа, которая обеспечивает полноту и надежность информации для принятия управленческих решений и придает уверенности нашим международным партнерам относительно надлежащего использования оказанной ими помощи», — сказал Улютин.

Источник: Минфин
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