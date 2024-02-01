Сбережения населения и бизнеса за год выросли почти на $12 млрд наличными. Все ли так со статистикой НБУ

НБУ не публикует абсолютных цифр, но предварительные открытые данные свидетельствуют о том, что к началу 2023 года объем наличной валюты вне банков составил $108 млрд. Таким образом, сейчас эта сумма достигла $120 млрд.

Экс член Совета НБУ Виталий Шапран отметил несовершенство статистики НБУ, которая не совсем корректно учитывает отток наличной валюты из Украины.

«В результате такого методологического изъяна при расчете платежного баланса образовалось ложное представление, что на руках у бизнеса и населения в Украине аж $120 млрд. На самом деле все гораздо скромнее», — написал он.

По его расчетам, «на руках у населения и бизнеса не больше $60 млрд».

«Из этих $60 млрд на руках у населения находится около $10−20 млрд (через всплеск вывоза валюты и практику расчетов криптой дать более точную оценку невозможно)», — сообщил Шапран и добавил, что «$40−45 млрд по сути являются оборотными средствами теневого сектора».