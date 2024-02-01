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1 февраля 2024, 13:16 Читати українською

Сбережения населения и бизнеса за год выросли почти на $12 млрд наличными. Все ли так со статистикой НБУ

Национальный банк сообщил о росте объемов наличной валюты вне банков в 2023 году на $11,8 млрд. Это больше, чем в 2022 году ($10,1 млрд). Этот объем включает в себя наличную валюту как населения, так и бизнеса. Об этом сообщает РБК-Украина.

Национальный банк сообщил о росте объемов наличной валюты вне банков в 2023 году на $11,8 млрд.
Фото:depositphotos

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НБУ не публикует абсолютных цифр, но предварительные открытые данные свидетельствуют о том, что к началу 2023 года объем наличной валюты вне банков составил $108 млрд. Таким образом, сейчас эта сумма достигла $120 млрд.

Все ли так со статистикой НБУ

Экс член Совета НБУ Виталий Шапран отметил несовершенство статистики НБУ, которая не совсем корректно учитывает отток наличной валюты из Украины.

«В результате такого методологического изъяна при расчете платежного баланса образовалось ложное представление, что на руках у бизнеса и населения в Украине аж $120 млрд. На самом деле все гораздо скромнее», — написал он.

По его расчетам, «на руках у населения и бизнеса не больше $60 млрд».

«Из этих $60 млрд на руках у населения находится около $10−20 млрд (через всплеск вывоза валюты и практику расчетов криптой дать более точную оценку невозможно)», — сообщил Шапран и добавил, что «$40−45 млрд по сути являются оборотными средствами теневого сектора».

Источник: Минфин
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