FTX отказалась от перезапуска, Worldcoin упал на фоне расследования в Гонконге: что нового на рынке

Worldcoin упал на 15% после сообщения о расследовании в Гонконге

Управление комиссара по конфиденциальности персональных данных Гонконга (PCPD) сообщило о подозрениях по Worldcoin по факту возможного нарушения положений о хранении биометрической информации.

Наблюдатель регулятора посетил несколько рабочих зон проекта Сэма Альтмана, где сканируют сетчатку глаза.

«PCPD вошел в шесть помещений Worldcoin, расположенных в Яу Ма Тэй, Квун Тонг, Ван Чай, Сайперпорт, Сентрал и Козуэй Бэй для проведения расследований. Он озабочен тем, что работа компании в Гонконге связана с серьезным риском для личных данных», — говорится в заявлении.

В PCPD добавили, что сбор и обработка персональной информации стартапом может противоречить нормативным постановлениям Гонконга. Ведомство начало расследование «в целях защиты конфиденциальности представителей общественности».

Управление посоветовало гражданам тщательно взвесить несколько ключевых вопросов, прежде чем предоставлять свои биометрические данные. К ним относятся оценка законности процесса, понимание объема и цели сбора, а также выявление организаций, которые получат личную информацию.

Кроме того, PCPD рекомендовало людям помнить о сроке хранения биометрических данных и узнавать о мерах безопасности, предпринятых для их защиты.

После сообщений о начале расследования курс токена WLD снизился на 15% - с $2,67 до $2,25, согласно CoinGecko.

В Аргентине отменили налоговые требования к криптовалюте

Правительство Аргентины отменило налоговые требования к криптовалютам. Гражданам страны не придется декларировать цифровые активы, сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление министра внутренних дел Гильермо Франкоса.

Как отметил чиновник, у членов правительства возникли споры по поводу отдельных пунктов законопроекта «Об основах и отправных точках свободы аргентинцев».

Напомним, 27 декабря новый билль был внесен на рассмотрение Конгресса. Авторы документа предлагали ввести налог до 15% на любые незадекларированные криптоактивы, сумма которых превышает $100 000. Между тем, Конгресс не смог прийти к единому мнению по этому вопросу, сказал Франкос.

Эксперт по финансам Маркос Сокаро отметил, что простое хранение криптовалют в Аргентине не облагается налогом. Однако пользователям приходится платить сборы с дохода, полученного в результате продажи цифровых активов.

FTX отказалась от идеи перезапуска

Криптовалютная биржа FTX отказалась от перезапуска платформы и пройдет процесс ликвидации, благодаря которому планирует выплатить клиентам деньги. Об этом заявил в суде адвокат компании Энди Дитдерих, сообщает Reuters.

«Клиенты FTX, которые смогут доказать свои убытки, вероятнее всего, получат все свои деньги обратно», — говорится в заявлении биржи.

Энди Дитдерих рассказал, что в течение нескольких месяцев биржа вела переговоры с потенциальными инвесторами, но никто из них не был готов вложить достаточно денег для возобновления платформы.

Компания также обратилась в суд с просьбой получить одобрение на определение суммы задолженности каждого клиента. Судья заявил, что размер каждого требования будет определяться исходя из того, сколько средств хранили пользователи на день подачи заявления о банкротстве FTX.

На фоне этой новости цена токена FTT резко пошла вниз. В моменте токен упал до $1,55, сейчас он поднялся до $2,13. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Полиция Великобритании конфисковала у мошенников 61 000 BTC

Полиция Великобритании конфисковала 61 000 BTC, полученных в результате инвестиционного мошенничества в Китае. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление суда.

В сообщении говорится, что в 2018 году правоохранительные органы Великобритании изъяли у мошенников четыре устройства, на которых хранилась первая криптовалюта. Уже в июле 2021 года полиция обнаружила на них 61 000 BTC, тогда оценивавшихся в 1,4 млрд фунтов стерлингов ($1,78 млрд).

В январе 2024 года начался судебный процесс над 42-летней женщиной Цзянь Вэнь, обвиняемой в причастности к отмыванию 5 млрд фунтов стерлингов.

«Вэнь обвиняют в том, что она помогала конвертировать часть биткоинов в наличные, ювелирные изделия и другие предметы роскоши, чтобы скрыть настоящий источник средств», — сказала представительница Королевской прокуратуры Джиллиан Джонс.

В суде заявили, что мошенничеством занималась Яди Чжан, настоящее имя которой Чжиминь Цянь. В период с 2014 по 2017 год женщина похитила около 5 млрд фунтов стерлингов у более чем 128 000 инвесторов. Впоследствии она конвертировала эти деньги в биткоины и под чужим именем приехала в Лондон в 2017 году.

«Присяжным сообщили, что Чжан использовала Вэнь как „подставное лицо“, чтобы скрыть источник похищенных денег, которые использовали для покупки биткоина…», — говорится в сообщении.

Вэнь не отрицала, что имела дело с биткоинами, однако суд должен узнать знала ли женщина, что доходы получены в результате мошенничества.

Объем транзакций в Solana за январь достиг «многолетнего максимума»

Объем транзакций в сети Solana за январь пересек отметку в $951 млрд, что является «многолетним максимумом». Об этом сообщает The Block.

По сравнению с декабрем 2023 года этот показатель вырос на 30%, тогда он составил $738,8 млрд.

«Рост активности на блокчейне значительно превышает уровни, наблюдавшиеся в 2023 году и в течение большей части 2022 года. К примеру, в сентябре 2023 года объем транзакций в сети Solana достиг минимума в $40 млрд», — говорится в сообщении.