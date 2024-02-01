В четверг, 1 февраля, на наличном рынке курс доллара подешевел на 10 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже. Евро в покупке потерял 10 копеек, а в продаже 5 копеек.
Курс валют на 1 февраля: Доллар и евро на наличном рынке потеряли 10 копеек
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Валютный рынок
В обменниках доллар не изменился в покупке и продаже. Курс евро подешевел на 2 копейки покупки и не изменился в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,60−38,20 грн. Евро покупают за 40,90 грн, а продают за 41,65 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,10−38,20, евро — 41,48−41,64 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 37,50−37,55 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,46−40,51 грн/евро.
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