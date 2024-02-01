За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1000 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 386 230 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 31 января: 1000 российских оккупантов, 12 танков и 36 БПЛА
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 386230 (+1000) человек,
- танков — 6322 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 11773 (+16) ед,
- артиллерийских систем — 9228 (+33) ед,
- РСЗО — 976 (+2) ед,
- средства ПВО — 663 (+0) ед,
- самолетов — 332 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 7136 (+36),
- крылатые ракеты — 1847 (+1),
- корабли /катера — 23 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 12267 (+36) ед,
- специальная техника — 1462 (+10)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии