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1 февраля 2024, 10:47 Читати українською

Торговый оборот Ethereum-опционами достиг рекорда

За неполный январь объем торгов Ethereum-опционами достиг рекордных ~$20 млрд. Такие данные содержатся в дашборде The Block, пишет Forklog.

За неполный январь объем торгов Ethereum-опционами достиг рекордных ~$20 млрд.
Фото: depositphotos

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Торги опционами

Три четверти от этой величины пришлись на платформу Deribit.

Наибольшая активность сосредоточилась в опционах «колл» с ценой исполнения $2500 23 февраля. Открытый интерес в них достиг 74 548 контрактов с номинальной стоимостью ~$172 млн.

Иными словами, значительная часть трейдеров ожидает прорыва Ethereum выше $2500 в течение следующих 24 дней.

Издание обратило внимание на возросшую активность в блокчейне второй по капитализации криптовалюты.

С начала года объем транзакций достиг эквивалента $102,9 млрд. Показатель за неполный январь превысил значение декабря ($97,8 млрд) на 5%. Метрика значительно превышает уровни, наблюдавшиеся в 2023 и во второй половине 2022 года.

Напомним

В Standard Chartered спрогнозировали рост Ethereum до $4000 из-за ожидаемого одобрения спотового ETF на ее основе. Также в качестве потенциального драйвера аналитики упомянули предстоящее обновление Denсun.

Источник: Минфин
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