Национальный банк Украины установил на 1 февраля 2024 официальный курс гривны на уровне 37,5627 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 31 копейку.
Официальный курс НБУ: Доллар подешевел на 31 копейку, евро — на 38 копеек
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Валютный рынок
НБУ на 1 февраля установил официальный курс евро на уровне 40,70 грн.
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Источник: Минфин
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