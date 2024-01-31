Британия все еще не передала средства Украине от продажи «Челси»

Средства от продажи футбольного клуба «Челси», принадлежавшего российскому олигарху Роману Абрамовичу, уже 2 года заморожены на банковском счету в Великобритании. Об этом сообщает The Guardian, передает ЭП.

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Футбольный клуб «Челси», принадлежавший российскому олигарху Абрамовичу, продали еще в 2022 году за 2,5 млрд фунтов, с договоренностью, что эти деньги пойдут на помощь жертвам войны в Украине.

Но до 2024 года правительство Британии так и не смогло договориться с бывшим владельцем «Челси» об использовании средств по продаже. Пока они заблокированы на счете, принадлежащем компании Абрамовича «Фордстам».

Как сообщается, люди, близкие Абрамовичу, утверждают, что договоренность заключалась в том, что деньги должны пойти «всем жертвам конфликта в Украине и его последствиям», в то время как министры настаивали на том, что они должны быть потрачены исключительно на гуманитарные цели в Украине.

Под словами «всем жертвам конфликта» представители Абрамовича, очевидно, подразумевают также оккупированные территории, контролируемые россией.

Члены комитета Палаты лордов по европейским делам назвали «непонятной» неспособность министров правительства Риши Сунака потратить эти деньги на Украину спустя почти два года после того, как была достигнута договоренность о продаже.