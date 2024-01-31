Курс валют на вечер 31 января: на межбанке доллар падает, а евро пошло вверх

К закрытию межбанка курс доллара упал на 15 копеек в покупке и на 17 копеек в продаже. Евро выросло на 9 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 31 января Закрытие 31 января Изменения доллар 37,65/37,72 37,50/37,55 15/17 евро 40,72/40,80 40,81/40,85 9/5

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,70−38,29 грн. Евро покупают за 41,00 грн., а продают за 41,70 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,10−38,20, евро — 41,50−41,70 грн.

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